Plusieurs consommateurs, rencontrés devant le centre commercial Devonshire de Windsor, y étaient pour faire des emplettes du temps des Fêtes en double.

Emily Stevenson fait partie de groupe. Cette année, elle a décidé de se rendre directement chez les détaillants : J’ai commandé des cadeaux en novembre, mais je ne recevrai rien à temps pour Noël, donc je suis venue au centre commercial , dit-elle.

D'autres, comme Jeff Galbirath, doivent acheter de nouveaux cadeaux : Cette année, beaucoup de personnes recevront un autre cadeau que celui que j’avais prévu donner et que j’avais commandé en ligne. Il y en a qui recevront leurs cadeaux en retard .

Avec l'accumulation de colis non livrés depuis le début de la grève, Postes Canada ne peut plus garantir la livraison des paquets avant les Fêtes.

Selon ses dernières estimations, environ six millions de colis sont en attente de traitement dans ses installations partout au pays.

Dans le cas des consommateurs qui ont toujours privilégié le magasinage auprès des détaillants, comme Toran Rosandic, ils se considèrent gagnants cette année : c’est bien pour ceux qui magasinent en ligne, ils devront avoir un minimum de contact humain cette fois , dit-il.

Selon une étude de Ebates.ca, 82 % des Canadiens prévoyaient faire au moins une partie de leur magasinage des Fêtes en ligne cette année.

Cette pratique serait beaucoup plus populaire chez les 45 ans et moins, alors que les plus de 45 ans préfèrent encore se rendre chez les commerçants.

Postes Canada anticipe que les retards de livraison des colis se poursuivront jusqu'en janvier et même jusqu'en mars pour les colis qui arrivent de l'international.