La campagne GoFundMe a été démarrée par des amis de Darren McClelland après qu’il ait décidé de se rendre au Mexique pour essayer un traitement expérimental contre son cancer du côlon et du foie.

Après trois interventions chirurgicales et deux tentatives de traitement par chimiothérapie infructueuses, M. McClelland s’est résigné au l’expérimentation médicale, mais se sent coupable de recourir au financement populaire.

« Honnêtement, je me sens mal », raconte-t-il, avec un certain malaise en pensant au montant amassé.