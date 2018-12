Un poste de commandement a été déployé dimanche afin de rencontrer des citoyens pour obtenir des informations sur cette affaire.

Tous les scénarios sont envisagés par la SQ, a indiqué son porte-parole Daniel Thibodeau.

Mme St-Germain, qui mesure 1,65 m, pèse 48 kg (105 livres) et a les cheveux et les yeux bruns, était bien connue dans le quartier et était « sans histoire », précise le policier.

La femme se déplaçait à pied et portait un manteau blanc avec un collet en fourrure foncée, une tuque brune et des jeans. Elle porte également des lunettes.

Toute personne qui apercevrait Mme St-Germain est invitée à communiquer avec le 911. Toute information pouvant permettre de la retrouver peut être communiquée de manière confidentielle à la Centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.

Avec les informations de Jacaudrey Charbonneau