Les autorités expliquent par voie de communiqué qu'une panne d'électricité a entrainé une perte de pression dans l'alimentation en eau qui a ensuite été interrompue. Même si l'alimentation a été rétablie, la santé publique de Sudbury et districts demande aux résidents de Foleyet de ne pas consommer l'eau du robinet jusqu'à nouvel ordre.

Il est possible que la perte de pression d'eau ait créé des conditions compromettant la sécurité de l'eau potable , explique Burgess Hawkins, du bureau de santé publique. L'avis concernant l'eau potable restera en vigueur par mesure de précaution jusqu'à ce que des analyses bactériologiques de l'eau potable indiquent qu'elle est propre à la consommation.

En plus de ne pas pouvoir la boire, les résidents de Foleyet ne peuvent pas non plus utiliser l'eau du robinet pour cuisiner, laver des fruits et légumes ou se brosser les dents.

La santé publique avise en effet que même de faire bouillir l'eau ne permettrait pas de la rendre propre à la consommation.

De l'eau d'une autre source, comme de l'eau en bouteille, devrait être utilisée. Il faut quand même faire bouillir l'eau en bouteille utilisée pour préparer du lait maternisé , ajoute la santé publique.

L'eau du robinet peut être utilisée pour laver le linge et prendre un bain (sauf les enfants en bas âges qui pourraient avaler de l'eau par inadvertance).