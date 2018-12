Un texte de Laurence Royer d’après un reportage d’Alix-Anne Turcotti

Les grands espaces, la beauté du paysage et la diversité des activités hivernales attirent de plus en plus les visiteurs entre Tadoussac et Blanc-Sablon, et même jusqu’à Fermont

Selon Dave Prévérault de Tourisme Côte-Nord, l’augmentation du nombre de visiteurs sur la Côte-Nord est un atout pour l’économie régionale.

Ça fait en sorte qu'on a plus de sous à investir dans la promotion de la destination. Dave Prévérault, responsable des ventes et chargé de projet marketing pour Tourisme Côte-Nord

La baie de Sept-Îles offre un beau terrain de jeu aux amateurs de Snowkite. Photo : Radio-Canada/Marc-Antoine Mageau

Promouvoir la Côte-Nord

L’organisme Tourisme Côte-Nord a justement lancé une première brochure hivernale afin de promouvoir les activités de la région.

La brochure veut notamment inciter les touristes à faire de la promenade en raquettes et en chiens de traîneau. Les différents festivals de musique et de cinéma font également partie des activités répertoriées dans la brochure.

Toutefois, la randonnée en motoneige, surtout sur la route blanche, est ce qui attire le plus de touristes sur la Côte-Nord pendant l’hiver, affirme le président du club de motoneige Ook-Pik de Sept-Îles, Michel Thibeault.

Circuler sur certains tronçons de sentiers avec une vue sur le fleuve, une vue imprenable, c'est de toute beauté. Michel Thibeault, président du club de motoneige Ook-Pik

Michel Thibeault est le président du club de motoneige Ook-Pik de Sept-Îles. Photo : Radio-Canada/Daniel Fontaine

Michel Thibeault affirme que plusieurs entreprises offrent des services dans la région pour faciliter l’accès au territoire en motoneige pour les touristes. Il y a un concessionnaire qui loue des motoneiges, qui organise une randonnée organisée, affirme-t-il. Il y a une personne aussi à Rivière-au-Tonnerre qui s'occupe de ça.

La Côte-Nord pour le sport

Des tournois sportifs permettent aussi, d'année en année, d'augmenter l'achalandage des visiteurs, selon le copropriétaire de l’Hôtel Sept-Îles, Alain Chevarie. On a des tournois de volleyball qui se continuent à l'année et puis le curling, dit-il. Ces temps-ci, c'est les fêtes. Ça, c'est magnifique pour nous, nos salles sont pleines.

Le club de curling de Sept-Îles Photo : Radio-Canada/Nicolas Lachapelle-Plamondon

Cette année, avec la neige hâtive, les professionnels du milieu touristique s'attendent encore une fois à une bonne saison touristique hivernale. Certains pensent même avoir encore plus de visiteurs que l'an passé.