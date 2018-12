L'immeuble qui abrite les services administratifs subira d'importants travaux de rénovation qui devraient coûter environ 2 millions de dollars.

La Ville affirme que l'objectif du projet de réaménagement est d'offrir un meilleur service aux citoyens.

Une quinzaine d'employés seront relocalisés temporairement dans l'édifice qui abritait le Centre financier aux entreprises de Desjardins qui ouvrira ses portes le 7 janvier.

On fait une réfection interne et externe de notre hôtel de ville qui date de 1967. Le maire Yves Dubé.

On veut le mettre aux normes la Régie du bâtiment et de revamper l'intérieur de nos salles de rencontre et de réunion pour faire des salles multiservices , explique le maire Yves Dubé.

L'entrée principale sera relocalisée sur la rue Principale pour les gens à mobilité réduite, et aussi à l'intérieur, tous les bureaux seront faits de façon fonctionnelle; on va refaire la ventilation, on a la présence de l'amiante et [il y a] les fenêtres qu'on va refaire pour gagner au niveau énergétique , ajoute le maire.

La Ville procède actuellement à l'analyse des soumissions.

Pendant la période de rénovation, les séances du conseil municipal auront lieu au théâtre Lilianne-Perrault.