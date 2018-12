Les personnes réunies ont assisté à une messe en hommage au chanteur, et des centaines d'admiateurs qui n'avaient pu entrer dans le bâtiment, le nombre de places étant limité, étaient massés autour du célèbre monument parisien.

« Que le désespoir soit pour nous source d'espérance », a lancé au début de la cérémonie le père Bruno Horaist, curé de la Madeleine, qui anime une messe en mémoire du chanteur le 9 de chaque mois, en écho à l'hommage populaire qui avait été rendu le 9 décembre 2017 à cette idole de la musique, décédée quatre jours plus tôt.

Des admirateurs de Johnny Hallyday lui rendent hommage un an après sa mort. Photo : Getty Images/Jacques Demarthon

Plusieurs admirateurs interrogés par l'Agence France-Presse ont fait part de leur grande émotion avant la messe.

« On est émus; c'est comme la famille, c'était quelqu'un qu'on aimait », a raconté Maria, 65 ans, une rose blanche à la main, accompagnée par Michel, 55 ans – pour qui cette cérémonie était l'occasion de rattraper son absence, il y a un an. « Je voulais absolument venir à ses obsèques et je n'avais pas pu », explique-t-il.

« C'est un jour très important pour nous. On est là pour se recueillir pour notre idole; on ne l'a pas oubliée et on l'oubliera jamais », a confié Serge, 59 ans, qui a fait le déplacement depuis Toulouse (sud-ouest).

Christine, 73 ans, avait du mal à contenir ses larmes. « C'est ma jeunesse. Quand il passait à la télé, mon père changeait de chaîne... » se souvient-elle. Admiratrice de Johnny depuis toujours, elle avait assisté à plusieurs de ses concerts.