Zachary Emond a effectué 17 arrêts et les Huskies de Rouyn-Noranda a facilement triomphé 6-0 contre les visiteurs.

Emond, un choix de sixième ronde des Sharks de San Jose lors du dernier repêchage de la LNH, a signé un quatrième blanchissage cette saison, un sommet dans le circuit Courteau. Le gardien de 18 ans n'a toujours pas connu la défaite depuis le début de la campagne (11-0-0).

Devant lui, l'attaque dévastatrice de la meilleure formation de la LHJMQ s'est mise en marche dès la première période, inscrivant trois buts.

Alex Beaucage a récolté deux buts et une aide tandis que Peter Abbandonato, le meilleur pointeur du circuit, a amassé un but et deux assistances. Tyler Hinam, Pierre-Olivier Bourgeois et Rafaël Harvey-Pinard ont joint la fête pour les Huskies.

Alexis Shank a connu une soirée occupée devant la cage des Saguenéens. Il a alloué six buts en 48 lancers et il n'a pas connu la victoire depuis le 3 novembre.

Les deux équipes joueront un deuxième match dimanche après-midi à Rouyn-Noranda.

Les Foreurs de Val-d'Or sont en déplacement pour affronter dimanche l'Armada de Blainville-Boisbriand au Centre d'excellence Sports Rousseau.