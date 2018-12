Un texte de Laurence Royer

Le Drakkar a inscrit trois buts pendant les cinq premières minutes de la rencontre. Les Tigres n’ont jamais réussi à reprendre leur souffle, malgré trois avantages numériques.

Ivan Chekhovich et Yaroslav Alexeyev ont ajouté chacun un but et une mention d’aide à la fiche du Drakkar en deuxième puis en troisième période, ne laissant aucune chance de l’emporter aux Tigres.

Malgré cette victoire, le Drakkar de Baie-Comeau est toujours en deuxième position du classement général de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, six points derrière les Huskies de Rouyn-Noranda.

Les joueurs de Martin Bernard se rendront à Rimsouski, vendredi, pour affronter l’Océanic.