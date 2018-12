Les humoristes Pierre Hébert et Philippe Laprise animeront cette cérémonie qu'ils connaissent bien, puisqu'ils ont tous deux déjà été primés dans le passé.

Ce n'est pas la première fois que le duo collabore : les deux comédiens ont joué ensemble dans la série VRAK la vie, qui a été diffusée de 2009 à 2015.

L'an dernier, Pierre Hébert est reparti avec la statuette du spectacle d’humour de l’année pour son deuxième spectacle, Le goût du risque. À nouveau en nomination cette année, il pourrait décrocher l'Olivier de l'année.

En compétition dans cinq catégories, François Bellefeuille, lauréat du prix du spectacle d'humour/meilleur vendeur l'an dernier, part avec une longueur d'avance.

Avec quatre nominations chacun, Katherine Levac – qui a inauguré son premier spectacle en solo en février dernier – et Laurent Paquin, un habitué du gala, pourraient se voir remettre une statuette.

Mariana Mazza (qui a été consacrée humoriste de l'année en 2017), Martin Matte, Louis-José Houde, Jérémy Demay et Anthony Kavanagh sont également en lice.

La soirée sera diffusée en direct à 20 h sur ICI Radio-Canada Télé et sur Internet.

Les principales nominations au Gala Les Olivier 2018

Olivier de l’année

François Bellefeuille

Jérémy Demay

Pierre Hébert

Katherine Levac

Mariana Mazza

François Morency

Laurent Paquin

Découverte de l’année

Sam Breton

Yannick De Martino

Les Grandes Crues

Maude Landry

Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques

Spectacle d’humour de l’année

Déplaire (Laurent Paquin)

En attendant le beau temps (Les Denis Drolet)

Eh la la..! (Martin Matte)

Moi? (Yves P. Pelletier)

Nos droits et libertés (Guy Nantel)

Le plus fort au monde (François Bellefeuille)

Préfère novembre (Louis-José Houde)

Showman (Anthony Kavanagh)

Velours (Katherine Levac)

Vivant (Jérémy Demay)

Auteur de l’année/Spectacle d’humour

François Bellefeuille, Olivier Thivierge et Simon Cohen (Le plus fort au monde)

Louis-José Houde et François Avard (Préfère novembre)

Katherine Levac, Thomas Levac et David Beaucage (Velours)

Martin Matte et François Avard (Eh la la..!)

Laurent Paquin, Christian Viau, Sylvain Larocque et Julien Tapp (Déplaire)

Numéro d’humour de l’année

Ça c’est rigolo! (Daniel Grenier)

Le crossfit (Simon Gouache)

Gaine (Mélanie Ghanimé)

Le nain (Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques)

Vulnérable (Maude Landry)

Metteur en scène de l’année

François Bellefeuille et Marie-Christine Lachance (Le plus fort au monde)

Anthony Kavanagh (Showman)

Pierre-François Legendre (En attendant le beau temps)

Sylvain Marcel (Naïfs, de Corbeil et Maranda)

Laurent Paquin (Déplaire)

Spectacle d’humour de l’année/Meilleur vendeur de l’année

Eh la la..! (Martin Matte)

Femme ta gueule (Mariana Mazza)

Le plus fort au monde (François Bellefeuille)

Préfère novembre (Louis-José Houde)

Velours (Katherine Levac)

Capsule ou sketch web humoristique de l’année

Les trolls (Martin Perizzolo)

Les vendeurs de cellulaires (Julien Lacroix)

La pataterie (Julien Lacroix)

Guyves reçoit… Patrice Bélanger (Guy Jodoin et Patrice Bélanger)

Les conseils des Crues – Spécial Saint-Valentin (Marie-Lyne Joncas, Ève Côté et Sacha Bourque)

Balado humoristique de l’année

Ça ou ça (Mehdi Bousaidan et Yannick De Martino)

Le carré de sable de Pierre-Bruno Rivard (Pierre-Bruno Rivard)

Le lift (Mathieu Cyr)

Mike Ward sous écoute (Mike Ward)

Répète pas ça (Alexandre Bisaillon et Guillaume Dulude)

Comédie télé de l’année

Comédie sur mesure

Infoman 2017

Like-moi!

Les magnifiques

Le National d’impro 2017

Série web humoristique de l’année

L’âge adulte

Avant d’être morte

Barman

Les prodiges

Série télé humoristique de l’année

Boomerang

En tout cas

Lâcher prise

Max et Livia

Les pêcheurs

Capsule ou sketch radio humoristique de l’année

Les choses pas logiques (Maude Landry – La soirée est [encore] jeune)

Les dépanneurs (Jo Cormier – On dira ce qu’on voudra)

Le petit monde de Billy (Billy Tellier – Debout les comiques)

Les olympiques (Ève Côté – Ça rentre au poste)

La revue de l’actualité à Martineau (Olivier Martineau – Le boost!)