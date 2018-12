Un texte de Maya Arseneau avec les informations de Laurie Dufresne

L’École de bombardement et de tir de Mont-Joli a vu le jour en 1941.

C’est l’entente signée en 1939 pour les pays du Commonwealth qui a permis au Canada de former les aviateurs en vue du conflit mondial imminent.

L’une des missions de cette école de bombardement et de tir au Bas-Saint-Laurent était donc de former les militaires dans des champs spécifiques.

L’auteur du livre Des bombardiers au-dessus du fleuve, François Dornier, souligne que le choix de Mont-Joli était un bon choix pour la pratique, mais également pour son emplacement géographique.

L'École de bombardement et de tir de Mont-Joli était spécialisée dans la formation de mitrailleur aérien et radio mitrailleur aérien. (Archives) Photo : Archives

Il y avait une tâche secondaire. C’était de servir de relais entre les différents aérodromes militaires qui couvraient l’ensemble du territoire et pouvoir aussi avoir des activités au-dessus du fleuve Saint-Laurent, car on s’attendait à avoir de la visite des sous-marins , affirme-t-il.

Ainsi, cette école a eu, à son apogée, 2800 militaires en même temps et 20 avions en entraînement par jour. Au total, 150 avions étaient basés à Mont-Joli.

L’École de bombardement et de tir de Mont-Joli opérait pratiquement tous les jours.

Il y a deux jours où il n’y avait pas de missions [ni] d’opérations. C’était à Noël et au jour de l’An. François Dornier, auteur

Conserver le patrimoine militaire

François Dornier, qui donne aussi des conférences sur le sujet, croit qu’il est important de faire valoir ce patrimoine militaire au sein de la communauté.