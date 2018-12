Un texte de Roxanne Simard

Le député de Jonquière souhaite entre autres obtenir davantage d'information sur la loi anti-déficit climatique, qu'il souhaiterait voir adopter au Québec. Cette loi viserait à obliger le Québec à atteindre les cibles de réduction de gaz à effet de serre.

Je l’ai déjà proposé, malheureusement M. Legault a refusé. Moi, en Pologne, je veux rencontrer d’autres pays qui ont ce type de loi pour aller m’informer un peu plus. Sylvain Gaudreault, député péquiste de Jonquière

Il compte aussi rencontrer plusieurs spécialistes en matière d'environnement pendant son séjour. Il compte s'informer sur les liens entre les changements climatiques et la santé publique.

De plus en plus on remarque les impacts sur la santé publique, on a juste à prendre cet été la succession de canicules qu’il y a eue au Québec.

Sylvain Gaudreault a d'ailleurs déjà une rencontre de prévue avec la présidente de l'Association des médecins en environnement du Canada.

Pour échanger et voir comment on peut faire ressortir les impacts des changements climatiques sur la santé. Sylvain Gaudreault, député péquiste de Jonquière

C'est la troisième fois que le député de Jonquière participe à cette conférence. Il y sera du 10 au 14 décembre comme représentant du Parti québécois.