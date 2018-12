Les soeurs Marie-Ève et Stéphanie Marquis, ainsi que leur amie Karine Boulay, ont préparé leur coup pendant trois mois. Le tout a culminé samedi par une distribution sous un très symbolique -15 °C.

L'idée a pris naissance a Montréal, où les soeurs Marquis ont été témoins du phénomène de l'itinérance.

« Ça nous a toujours troublées », explique Stéphanie. Surtout en hiver.

« On s’est dit qu’un jour on allait faire quelque-chose pour eux autres, et ce jour-là est arrivé. »

Une première distribution a eu lieu dans la métropole il y a deux semaines. Presque à sec, les « 3 Dames de Coeur » ont mis les bouchées doubles pour refaire le plein de manteaux et autres bottes d'hiver.

Grâce à la générosité du public, elle ont réussi à amasser 300 manteaux et plus d'une centaine de paires de bottes.

Elles sont arrivées au parvis de l'église Saint-Roch, samedi matin, à bord d'une camionette chargée à pleine capacité.

Nous, on a la chance de dormir à la chaleur. On pense à ces gens-là qui sont parfois obligés de passer la nuit dans la rue. Marie-Ève Marquis

La camionette des 3 Dames de Coeur a attiré plusieurs curieux sur le parvis de l'église Saint-Roch, samedi. Photo : Radio-Canada

Contact humain

L'initiative est entièrement citoyenne et n'est donc pas associée à un organisme. Les organisatrices voulaient aller directement à la rencontre des bénéficiaires de ces dons.

« La plupart du temps, ces gens-là sont ignorés. [...] À la base, ce sont des gens comme nous. Nous, on voulait aller vers eux autres », insiste Stéphanie.

Notre paie, c'est de voir leur sourire quand on leur remet quelque-chose. Karine Boulay

« Ce qu’on aime, c’est interagir avec eux autres. Ils ont tellement de belles histoires. Quand on les écoute c’est vraiment touchant », ajoute Mme Boulay.

Plusieurs personnes à faible revenu ou vivant en situation d'itinérance se sont massées autour de la camionette.

Les vêtements excédentaires devaient être remis à l'Auberivière.

Devant le succès de leurs distributions de Québec et Montréal, les trois femmes ont bien l'intention de récidiver l'an prochain.

Avec les informations de Marie Maude Pontbriand