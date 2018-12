Les membres du comité de la campagne de financement ont travaillé pendant des années auprès des politiciens afin d’obtenir du financement des gouvernements et ont finalement réussi à faire construire ce centre de près de 11 millions de dollars.

Un centre attendu

Les gens de Richibucto attendaient ce centre avec impatience.

Roger Doiron, maire de Richibucto. Photo : Radio-Canada

Les gens sont contents que ça soit de nouveau un lieu de rencontres pour Richibucto , indique le maire, Roger Doiron.

Même son de cloche pour Kevin Arsenault, récemment élu député de Kent-Nord : C’est un beau projet rassembleur qui nous montre les effets positifs de collaborer ensemble.

Kevin Arsenault (député de Kent-Nord), Dominic LeBlanc (député fédéral de Beauséjour), Roger Doiron (maire de Richibucto) et Brian Gallant (chef du Parti libéral du Nouveau-Brunswick). Photo : Radio-Canada

Pour moi, c’est l’aboutissement de cette collaboration-là. Kevin Arsenault, député de la circonscription de Kent-Nord

Déjà de l'engouement pour le centre

D’ailleurs, depuis l'ouverture du centre, les inscriptions au hockey ont recommencé à augmenter.

Pendant presque 10 ans, les jeunes joueurs et joueuses de hockey devaient se déplacer à Rexton ou à Elsipogtog pour jouer.

Le centre, en plus d’une patinoire, inclut une piste de course et un gym et qui seront ouvert à l'année.

Avec les informations de Mathieu Massé