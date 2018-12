La Coalition Fjord et Alma en transition, qui organisent ces rassemblements, veulent sonner l'alarme et démontrer l'urgence d'agir contre le réchauffement climatique.

Les gens marchent pour soutenir le mouvement mondial. Une sonnette d'alarme pour la planète, qu'on prenne soin de l'environnement, qu'on prenne des actions concrètes dans notre vie, autant les citoyens que les dirigeants, les Municipalités et le gouvernement , précise Jean Westphal, organisateur de la marche à Alma.

La marche visait à sensibiliser à population à adopter des pratiques plus écologiques.

Pour l'avenir de nos enfants et conscientiser les gens à la pollution. Isabelle Girard, citoyenne

Les citoyens demandent aussi aux décideurs d'en faire davantage.

C'est une belle réponse qu'on apporte à la mairie. On s'est présenté au conseil de ville deux fois déjà, on les a invités. On sait qu'ils prennent des actions. On veut qu'ils en fassent plus encore. On est là pour les soutenir, pas pour s'opposer , ajoute M. Westphal.

À Alma, c'est plus de 300 personnes qui ont marché pour le climat samedi. Photo : Radio-Canada

Tout le monde peut faire des petits gestes à son échelle. Et le gouvernement, ce serait bien qu'il fasse de plus gros gestes parce qu'ils ont plus de moyens que nous , lance la citoyenne Aurélie Marchand.

Du côté de La Baie, les organisateurs comptent cibler les impacts de plusieurs projets régionaux défendus par Métaux BlackRock, Arianne Phosphate et Énergie Saguenay.

Les Villes de Saguenay et d'Alma ont été invitées à signer la Déclaration universelle citoyenne d'urgence climatique. Elles sont toujours à analyser le document.

Une autre marche semblable avait été organisée dans la région et dans plusieurs autres villes du Québec le 10 novembre dernier.

Avec les informations de Claude Bouchard