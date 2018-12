En 27 ans de carrière, la vétérinaire Nicole Lépine d'Atholville au Nouveau-Brunswick a remarqué de nombreux changements dans sa profession.

La vétérinaire Nicole Lépine d'Atholville au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada

On s’occupe de plus en plus d'animaux gériatriques , dit-elle.

L'avancement technologique a aussi contribué à offrir des soins de plus grande qualité et elle constate que les propriétaires d'animaux n'hésitent plus à traiter leur animal jusqu'en fin de vie.

Claudette et Adrien Cyr font soigner leur chien Oreo à la clinique du Dre Lépine. Photo : Radio-Canada

Je crois que pour être vétérinaire, oui il faut aimer les animaux à la base, mais il faut aussi beaucoup aimer les gens parce qu'on a régulièrement des gens qui pleurent. Nicole Lépine, vétérinaire

La Dre Lépine prend le temps de bien expliquer aux maîtres de ses patients les maladies de ces derniers. Photo : Radio-Canada

En construisant sa toute nouvelle clinique, Nicole Lépine s'est assurée d'adapter l'offre aux besoins de sa clientèle : quand les gens ont bien saisi le processus de la maladie c'est plus facile de prendre une décision éclairée.

Avec les informations de Serge Bouchard