Après la pizza aux donairs et la soupe aux donairs, l'imagination des Haligoniens n'a plus de limite quand vient le temps de réinventer leur mets officiel, ce fameux sandwich sucré-salé.

La pâtisserie Susies' Shortbreads connaît un achalandage inhabituel depuis samedi matin, car les pâtissiers ont concocté un cupcake à saveur de donair.

La pâtisserie Susies' Shortbreads à Halifax. Photo : Radio-Canada

La pâtisserie a commandé des kilos de viande à donair d'un restaurant spécialisé. Elle mélange ensuite la viande avec la pâte à la vanille et elle décore le cupcake de glaçage au fromage à la crème.

Puis, une bonne quantité de sauce à donair est ajoutée au glaçage et le tout est couronné d'un soupçon de tomates séchées au soleil.

Le donair est un mets populaire dans les Maritimes. Il a même été nommé mets officiel de la ville d'Halifax. Photo : The Original Mr. Donair

Cette recette spéciale est offerte un jour seulement, une façon originale de souligner la journée nationale du donair. .

L'entreprise a produit six fois plus de cupcakes qu'à l'habitude, pour satisfaire à toutes les commandes. Elle en a fait plus de 300.

Avec les informations de Stéphanie Blanchet