L’événement avait pourtant démarré dans le calme, les forces de l’ordre ayant décidé de changer de stratégie pour limiter les dégâts par rapport à la semaine dernière. Les policiers ont notamment procédé à l’arrestation préventive de 700 personnes en amont de la manifestation.

Le ministère de l’Intérieur a par ailleurs recensé 31 000 manifestants dans toute la France et avait déployé 89 000 policiers.

Nos correspondants Yanik Dumont Baron et Jean-François Bélanger, ainsi que notre envoyé spécial Sylvain Desjardins, ont couvert l'événement sur place.

Radio-Canada vous propose un survol des manifestations avec une sélection des photos les plus pertinentes et les plus évocatrices. Vous trouverez aussi des vidéos de nos correspondants en action qui témoignent du climat qui régnait plus tôt à Paris.

La police avait décidé de faire barrage sur certains axes de la capitale pour mieux contenir les manifestants et éviter des débordements trop importants comme il a pu y en avoir la semaine dernière. Photo : Radio-Canada/Sylvain Desjardins

Le mouvement s'est tout d'abord déroulé dans le calme, notamment place de la République, à Paris. Photo : Reuters/Stephane Mahe

Les « gilets jaunes », un mouvement protéiforme, portent plusieurs revendications qui vont du retour de l'Impôt de solidarité sur la fortune, à la baisse des taxes en passant par la démission d'Emmanuel Macron. Photo : Reuters/Christian Hartmann

Des « gilets jaunes » à genoux, devant l'Arc de triomphe, pour manifester leur soutien aux lycéens de Mantes-la-Jolie, interpellés et forcés de s'agenouiller par les policiers jeudi. Photo : Getty Images/Jeff J Mitchell

En fin de journée, la situation s’est toutefois tendue. Plusieurs voitures ont été incendiées à Paris et des casseurs ont brisé des vitrines sous les huées des « gilets jaunes » qui refusaient d’être associés à la violence.

D'après un dernier bilan, 135 personnes ont été blessées, dont 17 policiers. Au total, plus de 1000 personnes ont été interpellées.

Des manifestants ont retiré des pavés pour les jeter sur les forces de l'ordre à Paris. Photo : Radio-Canada/Jean-François Bélanger

Notre correspondant sur place a pu voir une manifestante blessée par un tir de balle en caoutchouc, à Paris. Photo : Radio-Canada/Jean-François Bélanger

La situation s'est dégradée en fin d'après-midi tandis que des affrontements ont éclaté entre les policiers et les manifestants. Photo : The Associated Press/Rafael Yaghobzadeh

Plusieurs manifestants ont été blessés et ont dû être transportés à l'hôpital. Toutefois, aucun d'entre eux ne se trouvait dans un état grave. Photo : Getty Images/Jeff J Mitchell

Ailleurs en France

Hors de Paris aussi, plusieurs rassemblements se sont déroulés dans un certain calme. La situation a fini par s’envenimer à Marseille, Lyon ou encore Toulouse.

Un contenu vidéo, précédé d'une ou plusieurs publicités, est disponible pour cet article Le point sur les manifestations ailleurs en France avec Sébastien Desrosiers

Alors que la Fête des Lumières battait son plein à Lyon, les policiers ont tenté de déloger les manifestants aux abords de la place Bellecour. Photo : AFP/Getty Images/JEAN-PHILIPPE KSIAZEK

À Toulouse, des manifestants ont monté des barricades enflammées devant le musée des Abattoirs. Les émeutiers se sont servis sur l’immense chantier d’un hôtel en construction. Photo : AFP/Getty Images/REMY GABALDA

À Marseille, la situation a dégénéré en soirée et sept personnes ont été arrêtées. Photo : Reuters/Jean-Paul Pelissier

