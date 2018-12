Le président américain n’a pas expliqué la raison du départ de John Kelly, mais a toutefois loué sa loyauté dans l’exercice de ses fonctions.

« C'est un type formidable. J'apprécie beaucoup ce qu'il a fait », a déclaré Donald Trump aux journalistes lors de son annonce.

Vendredi, CNN avait annoncé que la démission de John Kelly surviendrait dans les prochains jours.

Le prochain chef de cabinet de la Maison-Blanche devrait être connu dans un jour ou deux, a indiqué le président, qui a toutefois ajouté que celui-ci pourrait être nommé à titre temporaire.

Selon le Washington Post, il serait fort probable que l'heureux élu soit Nick Ayers, qui occupe actuellement le poste de chef de cabinet du vice-président, Mike Pence.

Donald Trump avait déjà dit qu'il avait l'intention de garder John Kelly en poste jusqu'aux prochaines élections présidentielles, mais les deux hommes ont eu plusieurs différends ces derniers mois et le pouvoir du chef de cabinet avait diminué.

Le Washington Post écrit que Trump se serait froissé du style de gestion de John Kelly et aurait résisté à certains de ses efforts pour limiter l'indiscipline et le chaos aux bureaux du président. Les dernières politiques et décisions administratives de la Maison-Blanche auraient donc été davantage guidées par l'instinct de Donald Trump que par les conseils de son chef de cabinet.

Les deux hommes se sont également affrontés à propos de décisions relatives au personnel, entre autres sur le sort de Kirstjen Nielsen, le secrétaire à la Sécurité intérieure. John Kelly s'est battu contre l'éviction potentielle de Nielsen, une de ses proches alliées, alors que le président critiquait de son côté son piètre rendement en matière d'application des lois sur l'immigration.

En privé, le président aurait aussi régulièrement commenté le manque de compétences politiques de Kelly, note le quotidien.

John Kelly, 68 ans, est un ancien général de la Marine.

Nommé au poste de secrétaire à la Sécurité intérieure des États-Unis par Donald Trump dès le début de son mandat de président, début 2017, il était passé au poste de chef de cabinet en juillet de la même année.