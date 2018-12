Un texte de Lise Millette

Karine Rivard est venue avec sa voisine et leurs fillettes de trois ans.

C'est la première année qu'on vient voir ça, nos filles sont en âge d'apprécier le spectacle , lance-t-elle.

Un peu plus loin, Pascal Laplante assistait aussi au défilé pour une première fois. Pour cette sortie, les enfants s'étaient massés dans un grand traîneau de bois.

C'est le père de ma conjointe qui le fabrique, il en fait un pour chacun de ses enfants. Aujourd'hui, nous sommes venus avec la petite famille. C'est une super belle journée , a-t-il résumé.

Début du graphique (passez à la fin) Le Père Noël arrive à cheval précédé d’un cortège de lutins cavaliers @iciabitibi #rcat pic.twitter.com/xEfsDpBYq5 — LiseMillette (@LiseMillette) 8 décembre 2018 Fin du graphique (passez au début)

Le cortège s'est mis en mouvement dans le stationnement du Centre Polymétier, sous des airs de musique du temps des Fêtes. Mélina et Mia Giasson dansaient sur le trottoir, pour se réchauffer, alors que s'amorçait la parade.

Je voulais regarder la foule avec les lutins et voir les décorations parce qu'elles étaient super belles l'an passé , commence Mia.

Moi, c'est pour voir les décorations et les chars , enchaîne son ainée.

Des entreprises de la région ont rivalisé d'originalité pour décorer leur matériel lourd dans le but de leur donner des airs de fête. Une bétonneuse enveloppée de rouge et de vert, une plate-forme élévatrice transformée en gros renne au nez rouge et des motoneiges en exposition ont précédé l'arrivée non pas des rennes, mais des chevaux du Père Noël.

Une bétonneuse décorée pour Noël à Rouyn-Noranda Photo : Radio-Canada/Lise Millette

Des cavaliers déguisés en lutins ont fait le bonheur des plus jeunes qui ont vite reconnu le personnage à la barbe blanche dans une carriole traînée par un cheval noir.