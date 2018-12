Sylvie Arseneault offre des ateliers parascolaires aux jeunes de 10 et 11 ans de l’école Sacré-Coeur. Chacun apporte son appareil et pendant 60 minutes, ils explorent les 1001 possibilités de cet univers.

Les élèves de 10 et 11 ans de l'école Sacré-Coeur sont nombreux à participer aux ateliers photos. Photo : Radio-Canada

L'objectif est de permettre aux jeunes d'utiliser des appareils photos dans différents contextes.

À la maison, quand ils ont des sorties, en famille, lors des activités de Noël… D'être capable de transférer des photos sur un ordinateur. Avec un petit logiciel de base, juste de modifier la photo, le recadrage, la luminosité , précise Mme Arseneault.

Lors de notre visite, le thème de l'atelier était le portrait. Après une dizaine de minutes de théorie, les participants sortent de la classe pour mettre en pratique les nouvelles connaissances.

Que ce soit un petit appareil automatique ou un modèle plus dispendieux, le cours se concentre davantage sur comment réussir une bonne photo.