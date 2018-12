Au total, une somme de 1,4 million de dollars a été versée pour compenser les pertes dans les céréales avec la neige hâtive de l'automne 2017 et 10 millions de dollars dans l'assurance stabilisation.

Dans son bilan 2017-2018, la FADQ affirme également avoir offert des garanties de prêt de plus de 22 millions de dollars principalement aux entreprises laitières et bovines.

C'est une hausse légère des interventions au niveau de la stabilisation et les programmes de soutien qui sont les [programmes] agricoles , explique le directeur régional de la financière, Marc Dickey.

Pour la saison de récolte, somme toute, ça demeure une bonne année, n'eût été la neige hâtive, les rendements étaient au rendez-vous donc on a payé pour ce qui est resté au sol faute de conditions pour la récolter. Donc ce n'est pas une mauvaise année, mais c'est une année avec une indemnité de l'ordre de près de 1,4 million , ajoute Marc Dickey.