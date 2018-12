En effet, environ 10 % des personnes embauchées ces derniers temps par la société Aurora Cannabis, un des plus grands acteurs de l’industrie, proviennent du secteur gazier et pétrolier, notamment en Alberta et en Saskatchewan, estime le chef des services corporatifs, Cam Battley.

Aurora Cannabis produit surtout de la marijuana à usage thérapeutique et a acheté 15 compagnies liées à ce produit ces deux dernières années. Il lui faut donc embaucher du personnel pour que ces entreprises s’intègrent à la société mère sans embûches, indique M. Battley.

Un client devant un comptoir de la boutique Green Earth Cannabis à Calgary Photo : Green Earth Cannabis/Facebook

D’après la fondatrice et PDG de Cannabis at Work, Alison McMahon, les travailleurs des sables bitumineux ont des spécialités qui peuvent être utile au secteur de la marijuana.

Que ce soit dans la construction de magasins ou de serres, de gestion de projet, ou de spécialistes dans la santé et la sécurité au travail, il existe un réel besoin, dit-elle.

« Les gens en ont assez des hauts et des bas de l'industrie du pétrole et ils regardent avec intérêt la croissance du secteur du cannabis » , dit Mme McMahon dont la compagnie aide les travailleurs du pétrole à s'intégrer dans celle de la marijuana.

Mme McMahon pense que l’industrie du cannabis pourrait créer 125 000 emplois dans les prochaines années au Canada. Les salaires ne sont pas aussi élevés qu’il y a 10 ans dans les sables bitumineux, mais sont semblables aux rémunérations actuelles dans l’industrie du pétrole.