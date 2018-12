Sur la page Facebook de l'événement, les organisateurs disent vouloir lutter contre [le premier ministre] Trudeau et son délire multiculturaliste .

La manifestation s'est déroulée dans le calme, avec une présence policière accrue. Des contre-manifestants étaient également présents.

Selon le Sevice de protection parlementaire, neuf personnes ont été arrêtées lors de la manifestation. Huit individus ont été relâchés et un a été référé au Service de police d'Ottawa , a indiqué un porte-parole, Joseph Law.

Les conservateurs fédéraux se sont déjà opposés à la signature de cet accord, craignant pour la souveraineté du Canada.

Le texte de l'accord précise qu'il établit un « cadre de coopération juridiquement non contraignant » et réaffirme « le droit souverain des États de définir leurs politiques migratoires nationales et leur droit de gérer les migrations relevant de leur compétence, dans le respect du droit international ».