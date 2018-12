Un texte de Catherine Poisson, d'après une entrevue de Maude Rivard

Les Madelinots qui souhaitaient participer à l'activité étaient d'abord invités à se retrouver à 10 h, samedi, à la halte routière de Pointe-aux-Loups pour un nettoyage de la plage de la Dune-du-Nord.

D'autres rendez-vous sont prévus au cours de la journée, notamment à 13 h devant le Café de la Grave, puis à 14 h à l'Anse-aux-Baleiniers, à Fatima.

L'archipel a été coupé du monde pendant plusieurs heures le 29 novembre alors que les câbles sous-marins ont été endommagés. Photo : Radio-Canada/Luc Paradis

Un des citoyens engagés dans le regroupement Un coup de main pour la nature, Bruno Savary, explique que les initiatives seront adaptées aux besoins de chaque secteur.

Certaines plages ont été lessivées, il n'y a presque plus de dunes, c'est très lisse. À d'autres endroits, ce sont des amoncellements de débris de bois, de petits et gros déchets de plastique venus d'on ne sait pas où , observe-t-il.

Si les déchets de plastique seront ramassés et triés, les débris de bois demeureront sur la plage, puisqu'ils servent de capteurs de sable et permettent d'engraisser les plages, selon M. Savary.

Venez en famille, c'est l'occasion d'en parler avec les enfants et de prendre état tous ensemble de la façon dont nos côtes ont réagi aux intempéries. Bruno Savary, citoyen engagé dans le regroupement Un coup de main pour la nature

Des résidents des Îles-de-la-Madeleine craignent l'érosion grandissante. Photo : Radio-Canada/Luc Paradis

L'objectif est de rassembler la population afin de transformer les efforts individuels en un effort collectif, comme un grand nombre de Madelinots ressentent le besoin d'agir, indique M. Savary.

Il y avait dernièrement la rencontre de la communauté maritime des Îles. On avait élaboré des scénarios idylliques et des scénarios catastrophe et deux jours plus tard, le scénario catastrophe, avec la tempête, la rupture du câble, l'érosion presque record, est vraiment venu nous frapper , souligne-t-il.

Tous les citoyens se sont sentis interpellés , affirme le Madelinot.

En plus du nettoyage des plages, des œuvres collectives symboliques seront réalisées à certains endroits. La journée se terminera par un 4 à 7 à la microbrasserie À l'abri de la tempête, où les citoyens pourront discuter de leurs observations.