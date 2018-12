Un texte de Boualem Hadjouti

Les mordus de ce sport profiteront de 30 km de pistes pour y pratiquer aussi la raquette et le vélo à pneus surdimensionnés (fatbike).

Le club d'Évain compte environ 250 membres, mais il attire plusieurs dizaines d'autres personnes de la région.

L'ouverture des lieux est rendue possible grâce notamment à l'implication d'une vingtaine de bénévoles, explique la secrétaire Françoise Nadeau.

Ça prend des bénévoles. On va chercher des gens qui nous aident, mais on réussit à sortir notre épingle du jeu. En semaine, on va payer des gens pour travailler à l'accueil, mais le gros du travail se fait par des bénévoles, comme passer la surfaceuse pour l'entretien des pistes, c'est fait par des bénévoles , dit Françoise Nadeau.

On ne pourrait pas ouvrir sans les bénévoles. Françoise Nadeau

Club de ski de fond de Val-d'Or et sentier glacé Photo : Émélie Rivard-Boudreau

À Val-d'Or, les pistes de la Forêt récréative sont ouvertes cette semaine.

Les gens peuvent skier, patiner ou faire de la raquette sur plusieurs dizaines de kilomètres de pistes.

La moitié des visiteurs viennent de l'extérieur de Val-d'Or, explique la régisseuse Nathalie Perreault.

Six vélos à pneus surdimensionnés (fatbike) seront également disponibles cette année.

On se rend compte que c'est de plus en plus en demande, le vélo gagne du terrain. Comme on voulait suivre la vague et permettre aux citoyens de découvrir le fatbike, on a décidé d'aller dans cette direction-là, parce que nous on veut encourager les saines habitudes de vie et rendre les activités le plus accessibles possible à notre population , explique Françoise Nadeau.

Plus de 10 000 personnes visitent le site pendant la saison hivernale.

La saison de ski alpin au Mont-Vidéo de Barraute sera lancée samedi.