L'événement, qui a débuté vendredi soir, portera essentiellement sur le bilan de la dernière campagne électorale.

L'environnement sera aussi au coeur des débats. Il sera proposé que les participants adoptent une campagne politique de mobilisation sur les changements climatiques.

Les élections générales du 1er octobre ont permis au parti de Manon Massé et de Gabriel Nadeau-Dubois de faire élire sept députés supplémentaires, portant leur nombre à 10, et d'étendre sa portée à l'extérieur de l'île de Montréal, à Québec, Sherbrooke et Rouyn-Noranda.

Samedi soir, un hommage sera rendu à Amir Khadir, qui a été le premier député solidaire.