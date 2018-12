Jesse Sutton des Saguenéens a réussi le but victorieux en fin de deuxième période et les Saguenéens de Chicoutimi sont venus à bout des Foreurs de Val-d'Or 3-2.

Tirant de l'arrière 3-1 en troisième période, les Foreurs ont tenté une remontée, réduisant l'écart et dominant 13-4 au chapitre des tirs, mais la défensive des visiteurs a tenu le coup.

Sutton et Justin Ducharme ont tous les deux conclu la rencontre avec un but et une mention d'aide. Théo Rochette a aussi fait scintiller la lumière rouge pour les Saguenéens.

Jacob Gaucher et Julien Tessier ont trouvé le fond du filet en avantage numérique pour les Foreurs, qui se sont inclinés pour une cinquième partie consécutive.

Zachary Bouthillier n'a cédé que deux fois en 31 tirs pour les Saguenéens tandis que Jonathan Lemieux a donné trois buts en 27 lancers.

Les Saguenéens feront face aux Huskies de Rouyn-Noranda en début de soirée samedi.