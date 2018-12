Horaire de la journée :



8 h - 500 m - Femmes

8 h 27 - 1500 m - Hommes

9 h 12 - 1500 m - Femmes

9 h 58 - 500 m - Hommes

Au 500 m, la Canadienne Heather McLean a terminé en 7e place avec un temps de 38,682 secondes.

L'Autrichienne Vanessa Herzog a remporté la course en 37,949 s. La Russe Olga Fatkulina (38,104) et l'Américaine Brittany Bowe (38,231) ont respectivement pris la 2e et la 3e position.

Début du graphique (passez à la fin) La Canadienne Heather McLean (@heathleemc) termine 7e sur 500 m à la Coupe du monde de Tomaszow Mazowiecki. 🇨🇦



➡ https://t.co/dzoIj8jhu2#patinagedevitesse #speedskating @SSC_PVC pic.twitter.com/5W7nEIVBkg — Radio-Canada Sports (@RC_Sports) 8 décembre 2018 Fin du graphique (passez au début)

Le Québécois Laurent Dubreuil prendra part au 500 m.

Aucune Canadienne ne participera au 1500 m. Les Québécois David La Rue et Antoine Gélinas-Beaulieu parcourront cette distance du côté des hommes.

La veille, les Canadiennes Ivanie Blondin, Isabelle Weidemann et Keri Morrison avaient gagné le bronze à la poursuite par équipe.

