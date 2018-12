Un texte de Flavie Villeneuve

Notre mission, c'est de donner un sourire sur le visage des gens. Ça peut paraître étonnant, mais les résultats sont là , confie le directeur général de la résidence, Daniel Beaulieu.

Cette approche qui se veut une alternative à la zoothérapie a des bienfaits sur l'anxiété, avec moins de contraintes que l'adoption d'un vrai animal.

Le chat et le chien robotisés sont mis à la disposition des résidents. Ces boules de poils peuvent miauler, aboyer et réagir à certaines caresses.

C'est un outil que l'on utilise depuis le mois juin, explique la coordonnatrice aux loisirs Joanie Audet. On a vu beaucoup d'amélioration concernant le langage chez certains patients. Les peluches apportent aussi beaucoup de réconfort.

La prochaine étape pour le personnel, c'est de clarifier les incertitudes entourant l'utilisation de ces animaux auprès des familles.

C'est une maladie complexe. On voit son parent changer et oublier, indique M. Beaulieu. On va impliquer les proches dans ce processus, car c'est difficile pour eux, mais les répercussions sont très positives pour les patients.

Comme à la maison

La résidence le Saint-Jude veut apporter un climat de travail plus familier.

Des peluches, un poulailler, un futur atelier de menuiserie pour les résidents permettent de garder leurs interactions avec les autres et leur sociabilité.