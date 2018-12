Ces experts viennent de publier un rapport dans lequel ils s’inquiètent des dérives autoritaires qui pourraient découler de l’utilisation de la reconnaissance faciale par les gouvernements et les grandes entreprises.

Le rapport demande au gouvernement des États-Unis d’améliorer les règles entourant l’utilisation de la reconnaissance faciale et des technologies similaires, alors que plusieurs personnes s’inquiètent pour leur vie privée.

Les systèmes d’intelligence artificielle se répandent rapidement, sans gouvernance adéquate, sans supervision et sans exigence de responsabilité. Extrait du rapport de l'institut AI Now

Le rapport propose notamment d’augmenter les pouvoirs des organismes de régulation gouvernementale afin de mieux gérer les problèmes en lien avec l’intelligence artificielle et la reconnaissance faciale.

Les scientifiques estiment que les entreprises devraient également être plus transparentes au sujet de leurs algorithmes quand ceux-ci doivent prendre des décisions pouvant avoir des conséquences importantes sur la vie humaine ou sur la société.

Ils suggèrent enfin d’avertir les gens lorsqu’un système de reconnaissance faciale est utilisé sur eux et de leur permettre de refuser que ce système les suive.

Ce rapport est publié alors que de plus en plus d’experts et de membres de l’industrie se prononcent en faveur d’un plus grand encadrement légal de l’intelligence artificielle. Le président de Microsoft, Brad Smith, a notamment répété son appel à établir des lois plus sévères en matière de reconnaissance artificielle, jeudi.

Le premier ministre du Canada Justin Trudeau et le secrétaire d’état français pour les Affaires numériques Mounir Mahjoubi ont par ailleurs annoncé leur intention de mettre sur pied le Panel international sur l’intelligence artificielle, cette semaine à une rencontre du G7 à Montréal. Ce panel doit se pencher sur les conséquences de l’utilisation de l’intelligence artificielle et trouver des moyens d’en réduire les inconvénients.