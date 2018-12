Les chercheurs étudient notamment les effets à long terme des commotions sur la santé du coeur et du cerveau.

« Les protocoles de retour au jeu pour les athlètes qui ont subi des commotions sont maintenant très développés, mais l'idée d'étudier les effets à long terme est vraiment unique », soutient Lynneth Stuart-Hill, une professeure du département de Science de l’exercice et d’éducation physique de l’UVic.

L’équipe de l’Uvic est actuellement à la recherche d’anciens athlètes masculins de 40 ans et plus pour effectuer différents tests, qu’ils aient subi des commotions cérébrales dans leur jeunesse ou non.