Pendant près de 18 mois, les résidents devaient se déplacer dans les municipalités limitrophes pour faire leurs emplettes. L'ancien commerce avait fermé brusquement ses portes en août 2017.

Ça a permis aux gens d'ici de prendre conscience de l'importance de soutenir un commerçant local , constate la mairesse, Nathalie Dupuis.

En plus de desservir la population locale, la nouvelle entreprise familiale répondra aussi aux besoins des gens qui y travaillent.

Waterville, c'est une ville industrielle. On a un apport important de travailleurs. D'offrir un service comme ça, c'est un plus. Pour notre population, on vient de consolider ce commerce , croit la mairesse.

Ça nous donne vraiment une énergie nouvelle. Ça nous permettra de faire la promotion plus globale de notre ville. Nathalie Dupuis, mairesse de Waterville

Ils étaient nombreux à assister à l'ouverture de la nouvelle épicerie de Waterville. Photo : Radio-Canada

Un long processus

Les nouveaux propriétaires ont travaillé sur ce projet pendant plus d'un an. La coupe du ruban rouge a été un moment émotif, car le processus d'ouverture du commerce a été long et ardu.

Le plus difficile, ça a été de vendre le projet. L'entreprise précédente a fait faillite. Il fallait prouver qu'il y avait un marché potentiel , explique la copropriétaire Nathalie Bouffard.

Les gens sont patients. Ils nous font des demandes pour certains produits. On en introduit un peu plus de semaine en semaine , ajoute son partenaire d'affaires, Sylvain Duquette.

L'aventure est aussi familiale. Les trois filles du couple, Coraly, Éloïse et Léonie, sont engagées au sein de l'entreprise.

On a mis beaucoup d'efforts là-dedans. Toute la famille a investi son temps dans le projet. On est vraiment contents , souligne Coraly.

Au total, 350 000 $ ont été investis. La MRC a garanti un prêt de 100 000 $.