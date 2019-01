Un texte de Marielle Guimond.

Même si son travail la stimulait et lui permettait de faire une différence dans la communauté à La Chaudronnée de l’Estrie, Marie-Claude Vézina était à la recherche de nouveaux défis.

Lorsque Michel Beaudoin, que tous appelaient Baldwin, était malade et voulait vendre son entreprise, elle n’a pas pu résister à l’appel du bois de grange, un matériau à partir duquel elle fabriquait ses meubles.

Je pensais changer de job, mais finalement, je me suis acheté une job. Marie-Claude Vézina, propriétaire de Baldwin récupération de bois de grange

Ses nouvelles responsabilités l'occupent à un point tel qu’elle n’a plus le temps d’entamer ses propres projets de conception de meubles, comme auparavant. Des fois, je suis quasiment triste qu’ils partent avec certains morceaux. Je me fais des cachettes pour moi! , rigole-t-elle.

Souhaitant conserver « l’esprit de Baldwin », un esprit de convivialité et de proximité avec les clients, elle a repris l’entreprise telle quelle et habite, à son tour, le haut du bâtiment réservé à l’entreposage du bois.

Comme le défunt propriétaire, Marie-Claude Vézina pêche aussi la truite dans le petit ruisseau coupant le terrain et conseille personnellement les quelque 400 clients qui y affluent annuellement. Par ses habitudes, le souvenir de Baldwin demeure omniprésent… au point de confondre certains.

Encore aujourd’hui, après six ans, il y a encore des gens qui me disent :­ " Ah vous étiez la fille de Baldwin ou vous étiez la soeur ou la blonde? " Au moins, je ne suis pas passée pour sa mère! Il était quand même âgé de 65 ans quand il est décédé , dit-elle avec humour pour illustrer à quel point on l’associe à cet homme très connu de Bury.

Sans être sa conjointe, Marie-Claude Vézina admet qu’elle avait développé une belle complicité avec l’ancien propriétaire. Atteint d’un cancer, l’homme tenait à ce que ce soit elle qui achète son entreprise, allant jusqu’à refuser des offres d’entrepreneurs de l’Ontario qui souhaitaient liquider son précieux bois.

C’est la menace de voir l’entreprise Baldwin s’éteindre avec son ambassadeur qui a convaincu Marie-Claude Vézina.

Pourquoi pas moi? s’est-elle dit après une réflexion de courte durée.

L’entrepreneure se plait à œuvrer seule sur son terrain jonché d'une quantité phénoménale de bois de grange. Pour s’y retrouver, elle a établi un système de classification chiffré qui lui permet de savoir exactement où se trouve chaque morceau de bois.

Marie-Claude Vézina, la propriétaire de l'entreprise, protège le bois de la neige avec des pièces en tôle. Elle affirme que la technique permet de garder le bois sec. Photo : Radio-Canada

J’ai 250 piles de bois. J’ai un grand bâtiment 100 pieds de long par 30 pieds de large qui est plein à craquer , dénombre-t-elle avec fierté.

Des gens de partout au Québec affluent à Bury pour se procurer du bois de grange, un matériel à usage multiple qui s’harmonise aux changements de tendances en décoration, avance-t-elle.

Une seconde vie

Si elle avait le sentiment de faire une différence en servant de la soupe aux démunis, Marie-Claude Vézina estime que la vente de bois de grange comporte aussi sa part de noblesse.

Tout le bois que j’ai et que les gens viennent m’acheter, c’est autant d’arbres qui ne sont pas coupés, c’est autant de machines polluantes qui coupent les arbres qui en coupent peut-être un peu moins.

Outre l’aspect écologique, c’est le contact avec les gens qui la stimule encore aujourd’hui. L’émerveillement de ses visiteurs lorsqu’ils posent les yeux sur le bois la fascine.