L’individu a été appréhendé vers 19 h jeudi soir sur la route 103 à Blockhouse, dans la Municipalité de Lunenburg.

L’homme âgé de 29 ans est un résident de Labelle, dans le comté de Queens.

Son véhicule a été remorqué et son permis de conduire suspendu pour sept jours.

Lourde amende

En Nouvelle-Écosse, rouler 50 km/h ou plus au-dessus de la limite permise est désigné comme un grand excès de vitesse. L’amende pour cette infraction s’élève à 2422,50 $ et l’automobiliste fautif accumule six points d’inaptitude.

Le 28 novembre à Halifax, un homme de 19 ans avait été arrêté pour grand excès de vitesse après avoir été repéré conduisant à 116 km/h dans une section de l’autoroute Bedford où la limite de vitesse se situe à 50 km/h.