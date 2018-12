Les signataires de la pétition se disent « profondément insultés » par les questions posées par Bruno Mercier lors d'une rencontre portant sur le renouvellement du mandat du doyen, Pierre-Yves Mocqais, le 29 novembre. Selon eux, ses interrogations sur « la pertinence de la diversité quand il est question de qualité » relevaient du racisme.

Les initiateurs de la pétition sont des employés de l’Université de l’Alberta. Ils n'ont pas répondu à nos demandes d’entrevue.

Radio-Canada n'a pas pu confirmer de quelle façon les questions controversées avaient été formulées. Le principal intéressé ne se souvient pas des mots exacts qu’il a utilisés. Il reconnaît néanmoins sa maladresse, mais se défend d’avoir eu des intentions racistes.

En entrevue, Bruno Mercier a expliqué qu’il avait sous-estimé le sentiment de marginalisation de certains membres de la communauté.

Nous avons tenté d'obtenir une entrevue avec le doyen, Pierre-Yves Mocqais. Au moment d'écrire ces lignes, il ne s'était toujours pas exprimé au sujet de la démission de Bruno Mercier. Il a néanmoins réagi aux propos litigieux dans une lettre diffusée aux étudiants et aux professeurs du campus, bien qu’il n’ait pas été présent lorsqu’ils ont été prononcés. Dans sa lettre, il indique devoir « condamner » ces déclarations qui ont « profondément meurtri » la communauté.