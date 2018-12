Un texte de Marie-Pierre Roy-Carbonneau

Les propriétaires avaient en tête de permettre aux amateurs de pratiquer leur sport préféré toute l’année tout en étant guidés par des professionnels sur place, comme des kinésiologues qualifiés.

Le copropriétaire de Vélomania, Martin Bessette, explique que l’endroit s’adresse aux cyclistes de tout acabit.

On est là pour leur offrir un centre qui est à la fine pointe de la technologie. C’est là pour aider les gens à passer à travers ce petit mal de la saison, les aider à conserver leur forme pour la prochaine saison ou avoir des objectifs pour augmenter leur forme physique. Martin Bessette, copropriétaire, Vélomania

Martin Bessette ajoute que l’avantage est d'être maintenant propriétaire de la bâtisse et non plus seulement locataire, contrairement à ce qui était le cas dans l’édifice de la rue Léger.

L’ancien Vélomania avait besoin de réparations et, au lieu de cela, Martin Bessette et ses acolytes ont préféré déménager.

Il ajoute que les trois voies du secteur étaient difficiles à traverser en période de pointe pour les clients sur la rue Léger, si bien que le nouvel emplacement est l’idéal selon lui.

En plus de l’entraînement hivernal, des cours de réparation, de mécanique, tout ce qui est en lien avec le vélo est toujours aussi offert, tout comme le positionnement sur un vélo pour les amateurs.

Le centre d’entraînement virtuel compte des écrans et propose des parcours représentant des paysages en arrière-fond de surcroît. L’entraînement dure une heure ou une heure et demie et chaque session coûte 15 $.

Selon les copropriétaires, la demande était là pour un entraînement plus spécifique.

Le vélo [se règle] dans tous les axes. On est capable d’aller chercher un positionnement très pointu. Autant pour l’athlète de haut niveau, autant pour la personne qui veut tout simplement être confortable sur son vélo. Ça s’adresse à tous types de cyclistes qui ne veulent pas de zone morte pendant l’hiver. Yannick Desnoyers, copropriétaire, Vélomania

Selon les propriétaires, le vélo à roues surdimenssionnées, le fatbike, populaire surtout l’hiver, le vélo de route au printemps et le vélo de montagne ont particulièrement la cote.

La région est aussi toujours fort populaire auprès de cyclistes d’un peu partout dans la province qui choisissent l’Estrie pour pratiquer leur sport préféré.