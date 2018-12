Un texte d'Aminata Yade

Les usagers pourront utiliser les bornes, d’une puissance de 50 kw, pendant une heure au maximum. Le coût d’utilisation sera de 15 $.

La ministre fédérale des sciences, Kirsty Duncan, veut ainsi contribuer à bâtir un avenir vert pour les enfants et les prochaines générations .

Kirsty Duncan, ministre fédérale des Sciences et des Sports Photo : Radio-Canada/Aminata Yade

D’autres bornes de recharge sont aussi disponibles aux alentours du centre commercial.

Elles sont cependant moins rapides, moins puissantes (250 volts) et ne sont utilisables que pendant une quinzaine de minutes.

L’avenir sera à l’électrique

Avec zéro polluant, la voiture électrique qui fonctionne sans énergie fossile s’est vite imposée comme un remède pour améliorer la qualité de l’air.

Elle ne produit en effet aucune particule fine, ces gaz toxiques qui s’échappent en abondance des pots d’échappement des moteurs à essence et diesels, des moteurs à combustible.

Ce changement arrive maintenant. Kirsty Duncan, ministre fédérale des Sciences et des Sports

On veut construire ces infrastructures pour le futur , ajoute-t-elle, et encourager les habitants de Toronto à se tourner de plus en plus vers des voitures électriques et écologiques.

Purifier l’air

La ministre souligne que 25 % de nos émissions de gaz à effet de serre viennent des transports .

Travis Allan est le vice-président de la société qui a installé les bornes à recharge rapide au Centre Eaton de Toronto. Photo : Radio-Canada/Aminata Yade

Le gouvernement a versé 750 000 $ à la société AddÉnergie pour mettre en place d’autres installations de ce type, à travers les pays.

Il est essentiel de rendre l’utilisation des véhicules électriques aussi facile et pratique que possible. Travis Allan, vice-président aux affaires publiques d’AddÉnergie

Le vice-président d’AddÉnergie espère attirer au moins 6000 utilisateurs.

D’autres bornes comme celles-ci sont installées au Manitoba, au Nouveau-Brunswick, au Québec et ailleurs en Ontario.