Un texte de Jean-Louis Bordeleau

Par exemple, une propriété anciennement évaluée à 174 000 $ vaut maintenant 164 000 $.

Cette variation de la valeur estimée varie cependant selon le secteur.

Les maisons mobiles ont perdu 9,4 % de leur valeur depuis l'an passé. Pour les constructions récentes du secteur Mingan, la baisse se chiffre à 6 %.

Le maire de Baie-Comeau, Yves Montigny, explique cette baisse par le contexte économique de 2017.