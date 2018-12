L'étudiant en droit et ancien député de la circonscription d'Abitibi-Est, Alexis Wawanoloath, a livré un vibrant plaidoyer contre l'extractivisme et a déploré la « situation coloniale » qui prévaut encore aujourd'hui. Selon lui, sans reconnaître ce fait, il est impossible de s'attaquer à la source du problème dans les relations entre les Autochtones et les non-autochtones.