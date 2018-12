Un texte de Valécia Pépin

Gabrielle connaît bien ce rôle, dont l’histoire nous offre un voyage dans le temps pour nous ramèner dans la majestueuse Russie impériale. L’an dernier, elle était remplaçante de la danseuse principale, en cas de blessures, mais n'a jamais pu l’interpréter.

Mais cette année, après de nombrreuses heures de travail, elle est enfin la danseuse étoile.

Je suis très excitée, c’est tellement un rôle marquant. C’est vraiment une super opportunité pour moi. Gabrielle Chenard, danseuse principale

Elle explique que le rôle de Clara est très exigeant et long, car elle est sur scène tout au long du spectacle, accompagnée de 120 danseurs. Cette œuvre classique, de E.T.A. Hoffman, inclut de grandes difficultés techniques, en plus de toute l’action qui se déroule sur scène. Il y a aussi les nombreux costumes, les accessoires et le changement de partenaires, qui ajoutent au défi de la jeune danseuse.

La difficulté d’une première fois en tant que Clara c’est vraiment de jumeler le tout ensemble et de représenter le personnage pour les enfants. , rapporte la jeune danseuse.

Gabrielle Chenard, danseuse principale, accompagnée de danseurs, durant la générale de Casse-Noisette. Photo : Radio-Canada/Valécia Pépin

Avant de monter sur scène, Gabrielle a une séance de préparation longue et cruciale. Elle doit réchauffer ses muscles, faire son maquillage, se coiffer. Le tout peut prendre jusqu’à deux heures. Puis, il y a le costume et les pointes à enfiler. Parfois, elle a une répétition sur scène seule ou avec ses partenaires.

Il y a une grande préparation qui se passe à l’arrière-scène, avant de pouvoir monter sur scène et être Clara. , explique Gabrielle.

Elle se dit un peu nerveuse de faire Clara pour la première fois. C’est un tellement gros rôle et il n’y a pas beaucoup de répétitions. Alors on va voir! ajoute la ballerine.

Casse-Noisette est un incontournable qui fait vibrer les petits et fait retomber en enfance les plus grands. Cette année, des éléments de chorégraphie ont été ajoutés au spectacle, sur la musique de Tchaikovsky. Les décors somptueux ne manqueront pas d’en mettre plein la vue à l’auditoire.

Les représentations ont lieu à l’Auditorium Jubilee d’Edmonton, du 6 au 9 décembre, et celui de Calgary du 14 au 16 et du 20 au 24 décembre.