Le fabuleux destin de Shaunteya English Eaglechild

Le jour où elle a quitté sa réserve pour s'installer en ville, Shaunteya English Eaglechild savait qu'elle allait arpenter un chemin bien plus long que les quelques heures qui la séparaient d'Edmonton. « Mais, ça a valu la peine », dit-elle. Un an après avoir quitté son cocon, l'adolescente de 17 ans a appris à voler de ses propres ailes : artiste, entrepreneure et militante, elle se sert aujourd'hui de sa voix pour porter celles des autres Autochtones qui ne trouvent toujours pas la leur.

Un texte de Nafi Alibert

Quand elle ne fait pas un discours lors d’un sommet sur le leadership féminin en Ontario ou qu’elle n’organise pas une manifestation pour la protection de l’eau devant l’Assemblée législative d’Edmonton, l'adolescente de la Nation des Pieds-Noirs ne rate pas une occasion de transmettre son message d’espoir à travers les multiples performances artistiques auxquelles elle participe.

En mai 2018, Shaunteya manifestait devant l'Assemblée législative de l'Alberta pour la protection de l'eau. Quelques mois plus tard, elle s'envolait pour Orillia, en Ontario, où elle a été la plus jeune ambassadrice d'un sommet du YWCA sur le leadership féminin. Photo : Gracieuseté / Brad Crowfoot

« J’essaye de répandre la lumière partout où je vais », affirme Shaunteya, d’une voix tranquille.

Assise dans une grande pièce parsemée de tentures, d’artefacts et d’objets autochtones divers et variés, elle nous accueille comme dans son salon, dans cet espace qu’elle affectionne tout particulièrement à l’Académie Amiskwacyi.

L'élève de 11e année brille par ses résultats depuis qu’elle est inscrite dans cette école publique d’Edmonton, un établissement où l’histoire et la culture des Premières Nations se retrouvent au coeur de l’enseignement.

« J’adore cette école », dit-elle, sur un ton exalté. « Je ne raterai pour rien au monde les chants traditionnels que nous faisons tous les matins avant de commencer la journée. Ils me motivent et font que j’arrive tous les jours à l’heure », raconte-t-elle tandis que ses yeux noirs se remplissent d’étincelles.

Ce regard pétillant cache cependant un passé plus sombre. « Je ne me sentais pas à ma place », dit-elle à propos de son enfance. « Je ne comprenais pas ma propre identité. »

Je manquais d'assurance et il m’a fallu beaucoup de temps pour surmonter les nombreux doutes qui me rongeaient intérieurement. Shaunteya English Eaglechild

Cette frustration que Shaunteya sentait dormir en elle a été nourrie par le racisme qu’elle a vécu dès l’enfance. À Fort Mac Leod, où elle a grandi, « les élèves autochtones étaient très marginalisés » à l’école. Ils faisaient l'objet de moqueries, d'insultes et d'intimidation. « On était la cible de toutes sortes de propos très offensants. »

Après avoir décroché de l'école, elle a accumulé les échecs scolaires et noyé ses problèmes dans l’alcool et les stupéfiants. « Je n’aime pas trop en parler », avoue-t-elle en baissant les yeux.

« Je pensais me trouver [de cette façon] mais c’était une fausse solution », explique celle qui a failli sombrer dans l’enfer de la drogue, mais qui a préféré devenir l’héroïne de sa vie.

Nom : English Eaglechild

: English Eaglechild Prénom : Shaunteya

: Shaunteya Âge : 17 ans

: 17 ans Profession : Élève, artiste, entrepreneure

: Élève, artiste, entrepreneure Nation : Piikani et Kanai

: Piikani et Kanai Lieu de résidence : Edmonton

: Edmonton Le plus grand rêve : Voir les peuples des Premières Nations prospérer à nouveau.

: Voir les peuples des Premières Nations prospérer à nouveau. Le principal problème pour l’avenir des Autochtones : « Il faut mettre fin à l’injustice systémique dont sont victimes les Autochtones depuis des générations. »

De l’autre côté du miroir

C’est en s'installant chez sa tante, à Edmonton, que Shaunteya a pu se libérer de toutes ses dépendances. « J’en garde des séquelles physiques [...] mais ma tante m’a appris à guérir mon corps et mon mental, et à apprivoiser mes émotions », raconte-t-elle.

C’est une jeune femme forte, résiliente, confiante et intelligente. Jamie Medecine Trane, tante de Shaunteya

En novembre 2018, Shaunteya et sa tante, Jamie Medecine Trane, ont profité du défilé de mode Otahpiaaki à Calgary pour faire un discours de sensibilisation sur les femmes autochtones assassinées et disparues. Photo : Facebook

Musicienne, danseuse et créatrice de mode, Jamie Medecine Trane a pris sa nièce sous son aile et l’a fait participer à ses performances alliant les danses traditionnelles autochtone et contemporaine. Des prestations pendant lesquelles les deux femmes en profitent pour plaider en faveur des droits des Premières Nations.

Shaunteya danse au rythme de la chanson écrite et entonnée par sa tante lors du défilé Otahpiaaki, à Calgary. Sa robe rouge rend hommage aux femmes autochtones disparues et assassinées. Photo : Facebook

« Ça l’a encouragée à utiliser sa voix de façon positive pour aider d’autres jeunes à mieux appréhender les difficultés qui touchent les membres des communautés autochtones », raconte Jamie.

Comme des milliers d’autres familles, celle de Shaunteya a été traumatisée non seulement par les rafles des années 1960, mais aussi par de nombreux drames, dont la mort sanglante et prématurée de soeurs, de cousines ou de nièces.

« Il manquait d’affection dans notre famille, qui était dysfonctionnelle », dit Shaunteya. « Ce n’est qu’en partant de chez moi que j’en ai pris conscience ». Pourtant, elle aime cette famille.

Partie pour mieux revenir, Shaunteya retourne, dès qu’elle le peut, rendre visite à son père, à sa mère, à son frère, à sa soeur et à tous les autres frères et soeurs qui ont été adoptés par sa famille et avec lesquels elle a grandi.

Ensemble, ils ont créé l’entreprise Eaglechild Ammonnite. Ils commercialisent les bijoux qu’ils assemblent à l'aide de pierres précieuses collectionnées par son père et de bois de cerf récupérés de la chasse.

« Je m’occupe du développement de l’entreprise et de faire connaître nos produits », explique Shaunteya, qui rêve d’ouvrir un jour une boutique pour vendre les créations de sa famille.

Aussi mannequin à ses heures, Shaunteya porte une création de sa tante issue de la collection « Nos ancêtres nous regardent ». Elle espère vendre ces vêtements dans la future boutique familiale. Photo : Facebook

À la croisée des mondes, l’adolescente est aussi déterminée à poursuivre ses études supérieures en droit ou en sciences politiques à Edmonton.