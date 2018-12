1. Toujours plus d’affamés dans le monde en 2019

Des enfants yéménites s'entassent dans un camp de réfugiés à l'est du port d'Hodeida. Photo : AFP/Getty Images/SALEH AL-OBEIDI

L'an prochain, 83 millions de personnes auront besoin d'une aide alimentaire d'urgence dans une quarantaine de pays, et la famine est aux portes du Sud-Soudan, du Yémen et du Nigeria. Explications en carte et graphiques.

Par Danielle Beaudoin

LIRE LA SUITE »

2. Les limules sauvent des vies, mais qui va venir à leur rescousse?

Des limules sur la plage dans la baie du Delaware Photo : Radio-Canada

Véritable fossile vivant, la limule n'attire pas la sympathie avec son aspect plutôt repoussant. Pourtant, cet animal joue un rôle important, tant pour la survie de l'humain que pour celle d'oiseaux migrateurs qui viennent nicher au Canada. Si rien n'est fait pour mieux les protéger, tout pourrait basculer.

Par Maxime Poiré

LIRE LA SUITE »

3. Une mystérieuse supernova captée lors des derniers jours de Kepler

Représentation artistique d'un système binaire qui engendre une supernova de type 1a. La force de gravité de la naine blanche, à droite, lui permet de voler de la matière de son étoile voisine, à gauche. Photo : NASA/JPL-Caltech

La mission du télescope spatial Kepler a pris fin en octobre, mais l'analyse de ses dernières données continue de révéler des trésors d'informations, non seulement pour les chercheurs en quête de nouvelles exoplanètes, mais aussi pour les spécialistes de supernovas.

Par Renaud Manuguerra-Gagné

LIRE LA SUITE »

4. Saint-Louis du Sénégal, ville patrimoniale en péril

Maison patrimoniale de Saint-Louis du Sénégal en péril Photo : Radio-Canada/Marie-France Abastado

Ancienne capitale de l'Afrique occidentale française, puis du Sénégal, Saint-Louis a beaucoup perdu de son lustre quand Dakar est devenue la capitale du pays peu avant l'indépendance, en 1960. Mais des résidents se battent pour redonner à leur ville côtière son charme d'antan.

Par Marie-France Abastado

LIRE LA SUITE »

5. Connaissez-vous bien votre sapin?

Des branches de sapin baumier Photo : iStock/BWFolsom

Au Québec, le sapin baumier, facilement reconnaissable par sa couleur verte et son arôme relevé, demeure l'arbre de Noël par excellence. Mais, depuis quelques années, d'autres variétés font leur apparition. Les goûts des consommateurs changent et les producteurs doivent les satisfaire.

Par Ginette Marceau

LIRE LA SUITE »

6. Une horloge si précise qu’elle peut mesurer la gravité

Une des horloges atomiques de l'Institut national des normes et de la technologie des États-Unis qui utilise des lasers et des atomes d'ytterbium. Photo : N. Phillips/NIST

Pour mesurer le temps aux limites de la physique, des scientifiques ont perfectionné des horloges atomiques qui possédaient déjà une précision remarquable. Leur nouvelle variante de ces appareils possède une stabilité si grande qu'elle pourra mesurer les distorsions de l'espace-temps.

Par Renaud Manuguerra-Gagné

LIRE LA SUITE »

7. L’art pour mieux vivre avec la maladie

La thérapie par l'art Photo : Fabienne Roques

L'artiste visuelle Fabienne Roques donne chaque semaine des ateliers de peinture aux patients d'un grand hôpital montréalais. Des personnes souvent gravement malades trouvent dans cet enseignement et dans l'art un moyen de transcender leur souffrance.

Par Frank Desoer

LIRE LA SUITE »

8. L’avez-vous vu? L’Atlandide aurait été retrouvée et un dauphin sur Jupiter

Un dauphin apparaît dans les nuages de Jupiter Photo : NASA

La civilisation mystérieuse décrite par les Grecs anciens serait située en Espagne, selon des scientifiques, et un dauphin apparaît dans la couverture nuageuse de Jupiter. Voici quelques nouvelles que vous auriez pu manquer dans les derniers jours.

Par Alain Labelle

LIRE LA SUITE »

Bonne lecture et à la semaine prochaine!