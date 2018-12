Un texte de Thomas Deshaies

Le gouvernement fédéral était intervenu en mars 2016 en raison d’une détérioration de la situation financière de Lac-Simon. Sans être mis sous tutelle, le conseil devait se soumettre à une surveillance du fédéral.

Moi quand je suis arrivée, la communauté était en déficit de 4 millions de dollars approximativement, a expliqué la cheffe, Adrienne Jérôme. Le ministère avait alors imposé un plan de restructuration.

Après deux ans, on a fait une remontée spectaculaire. Adrienne Jérôme, cheffe de Lac-Simon

De son côté, Services aux Autochtones Canada (SAC) n’a pas souhaité nous accorder d’entrevue, mais a confirmé par courriel avoir transmis au Conseil de bande de Lac-Simon un avis de fin d’intervention daté du 21 novembre 2018 .

La fin du plan de restructuration permettra à Lac-Simon d’obtenir des garanties ministérielles pour des prêts afin de se doter de nouvelles infrastructures.

Rappelons que la Loi sur les Indiens interdit la saisie de propriété par un non-autochtone, plusieurs institutions financières refusent de consentir des prêts, sans que le gouvernement ne s’engage à les rembourser en cas de pépin. SAC précise que ces garanties ne s’appliquent qu’aux prêts pour la construction, l’acquisition ou la rénovation de logements .

Mme Jérôme se réjouit de cette nouvelle, puisque la communauté a un grand besoin de nouvelles portes. Une des priorités de la communauté, c’est vraiment le logement , tranche-t-elle.