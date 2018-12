Un texte de François Messier

Au lendemain de son élection, le premier ministre François Legault a identifié l’économie, la santé et l’éducation comme les priorités de son gouvernement. Son discours d’ouverture est venu ordonner le tout, en plaçant l’éducation au sommet de la liste.

Création de classes de prématernelle pour les enfants de quatre ans, dépistage accru des problèmes d’apprentissage, transformation des commissions scolaires en centres de service; « l’heure du redressement national en éducation a sonné », a lancé M. Legault.

Le premier ministre a promis d’augmenter le budget de l’éducation pour les quatre prochaines années, même si un ralentissement économique devait survenir, un engagement qui est de nature à susciter de l’espoir dans le réseau.

Les partis d’opposition plaident cependant que l’atteinte de cet objectif passe par des réinvestissements massifs, susceptibles de se traduire par de nouvelles embauches, notamment celles de travailleurs pouvant venir en aide aux enfants ayant des difficultés d’apprentissage.

« On va en embaucher », a réitéré vendredi le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge. « Il y en a des professionnels au Québec. Des orthopédagogues, des orthophonistes. Ils sont dans le privé. On veut les rapatrier dans le réseau public », a-t-il dit, en prônant la patience.