Un texte de Mathieu Grégoire

À l’approche du dernier spectacle de l’année du CANO , Dany H. Poulin constate que les billets ont été beaucoup plus faciles à vendre cet automne que par le passé.

De fait, en moyenne 76 % des billets de chaque concert et projection de films ont trouvé preneur contre 52 % l’an dernier. Cette hausse représente en moyenne près de 80 spectateurs de plus par spectacle.

L'organisme estime maintenant avoir trouvé la formule gagnante pour attirer les foules à ses événements culturels.

Ce regain de popularité est, selon M. Poulin, le résultat direct du virage que le CANO a pris cet automne. Le diffuseur a choisi d’offrir plus de concerts, dont certains en anglais afin d’élargir sa clientèle.

Trois spectacles hommages à des groupes légendaires anglophones ont été présentés. Celui de la formation Replay, qui reprend les succès des Beatles, affichait d’ailleurs complet.

Le CANO estime ainsi avoir vendu cet automne 30 % de tous ses billets à des spectateurs anglophones. Selon le directeur de la programmation, les concerts ont attiré plus que jamais des mélomanes du Grand Sudbury et de North Bay.

Dany H. Poulin estime également que les résidents de Nipissing Ouest sont aussi plus intéressés à la programmation du CANO . Ils se demandent , explique-t-il, s’il y a quelque chose à l’agenda culturel ce mois-ci ou cette semaine-ci qui pourrait les interpeller.

Les gens sont en train de s’approprier [le CANO], d’en développer une appartenance et ça, c’est extrêmement important pour un organisme comme le nôtre. Dany H. Poulin, directeur artistique et directeur de la prorgammation du Conseil des arts de Nipissing Ouest

Des commanditaires ravis

L’intérêt grandissant pour les événements présentés par le CANO fait plaisir à ses partenaires financiers. La Caisse populaire Alliance soutient commanditer l’organisme pour contribuer à la promotion des arts et de la culture dans la région.

La directrice régionale de la succursale de Sturgeon Falls est ravie que l’organisme culturel ait revu ses stratégies pour atteindre de meilleurs résultats.