Un texte de Stéphany Laperrière

Le projet, qui visait à remplacer deux duplex par trois maisons luxueuses dans le quartier Regal Heights, fait face à une opposition citoyenne depuis le début. Les trois nouvelles maisons devaient remplacer deux duplex situés sur la rue Springmount. Le design architectural prévoyait l'excavation du versant d'un ancien ravin. La rue se trouve dans le Nord-Ouest du centre-ville de Toronto, près de l'intersection des rues St. Clair et Dufferin.

Quelques jours avant la tenue de nouvelles audiences sur le projet, les promoteurs ont décidé de mettre fin à leurs démarches devant l'Instance locale d'appel de la Ville de Toronto.

L'abandon du projet laisse un sentiment doux-amer à son résident Andrew Tay. S'il voit ce dénouement comme une victoire, il reproche aux promoteurs immobiliers de lui avoir fait perdre son temps .

Ce dossier était devant l'instance locale d'appel de la Ville de Toronto depuis près d'un an et ils se sont désistés à quelques jours de la fin, c'est frustrant! Andrew Tay, résident du quartier Regal Heights

Brentlane Developments demandait l'autorisation de diviser deux terrains en trois et de procéder à des changements de zonage pour permettre la construction des nouveaux bâtiments.

L'entreprise est restée silencieuse sur les raisons l'ayant poussée à abandonner les procédures d'appel, entamées à la suite du refus de la Ville d'autoriser le projet, et n'a pas donné suite à nos demandes d'entrevues.

Il faut dire que l'opposition à ce projet était vive. Une pétition a été signée par plus de 80 résidents et plusieurs d'entre eux ont joint leurs forces pour assurer la représentation de leurs intérêts devant l'instance locale d'appel de la Ville de Toronto, et ce, malgré les défis, explique M. Tay.

Le processus devant ce tribunal est énigmatique et il n'y a pas assez de temps pour comprendre ce qui se passe , dit-il.

Des maisons du quartier Regal Heights. Photo : Radio-Canada/Stéphany Laperrière

Selon lui, l'Instance locale d'appel de la Ville de Toronto, qui occupe depuis peu le rôle de l'ancienne Commission des affaires municipale de l'Ontario, devrait être plus accessible pour les citoyens ordinaires .

Je suis vraiment tracassé par ce déséquilibre des pouvoirs , poursuit celui qui, pour l'instant, pourra continuer de vivre dans ce quartier qu'il adore, comme il l'a fait au cours des cinq dernières années.

Nous ne savons pas s'ils [Brentlane Developments] sont partis pour de bon ou s'ils reviendront avec un autre projet , dit-il.

Avec sa verdure impressionnante et son escarpement unique, nul doute que le quartier Regal Heights suscitera à nouveau la convoitise des investisseurs.