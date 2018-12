Des chiens qui étaient à l'intérieur du bâtiment ont péri lors du sinistre. Des chevaux ont toutefois été sauvés des flammes.

Les dirigeants de Sici Stan ont récemment annoncé le début de la construction de leur usine de production et de transformation de cannabis à Lebel-sur-Quévillon.

L'entreprise appartient à Keven Boisvert et Maryse Lévesque.

C'est un gros choc pour notre communauté, c'est un gros choc aussi pour ces gens-là. Ce sont des amoureux des animaux. L'autre élément aussi qu'ils avaient démarré, c'est que ce sont nos contrôleurs animaliers à Lebel-sur-Quévillon. Ce qu'on va faire dans les prochaines semaines, c'est qu'on va s'asseoir avec eux, on va voir comment on peut continuer à offrir le service pour la suite des choses. Pour le moment, on laisse Keven et Maryse essayer de se ressaisir à la suite de ce malheureux événement-là. On est de tout coeur avec eux aussi , raconte le maire de Lebel-sur-Quévillon, Alain Poirier.

Il n'y aurait pas d'élément criminel dans ce sinistre.

Une amie a décidé de lancer une campagne de sociofinancement pour les aider dans cette épreuve difficile.