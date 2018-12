D’embaumeur à musicien à 90 ans

Francis Robichaud a travaillé plus de 30 ans au salon funéraire de Meteghan, le seul de la région acadienne de Clare. Pendant un certain temps, il a même été le seul embaumeur de l'entreprise. Au fil de sa carrière, M. Robichaud a donc dû préparer les dépouilles de plusieurs voisins, amis et membres de sa famille.

Premièrement, j'ai enterré toute la famille de ma femme, et puis ma famille à moi. [...] Et des petits enfants. J'étais solide, fort, pour passer à travers de tout ça. Francis Robichaud

C'est après avoir perdu un premier emploi que M. Robichaud a commencé son apprentissage à la maison funéraire. Le jeune homme qu'il était alors a rapidement démontré qu'il possédait toutes les qualités requises pour exécuter ce travail délicat.

On allait chercher des morts, qui ne se ressemblaient plus et on les ramenait pour qu'ils se ressemblent , se rappelle Francis Robichaud.

Je me sentais bien quand je rendais un service à la communauté. Francis Robichaud, embaumeur retraité

C'est un peu malgré lui que M. Robichaud est tombé dans ce métier : Il ya bien du monde qui m'ont dit “moi je pourrais pas faire ta job”. Moi-même je ne pensais pas que je pouvais j'ai commencé!

Après plus de 30 années à faire ce métier et à être confronté à la mort quotidiennement, il était prêt à tourner la page.

Une deuxième vie

Quand M. Robichaud a décidé de prendre sa retraite, à 65 ans, il s'est donné une tout autre mission. Dorénavant, il allait égayer la mine des gens en fin de vie grâce à la musique. Il s'est donc mis à jouer de quelques instruments de musique. L'autodidacte joue maintenant, à l'oreille, de la guitare, de l'harmonica et du violon.

Depuis les 10 dernières années, il joue régulièrement avec son groupe de musique Clarion dans des foyers pour personnes âgées.

Françis Robichaud et son groupe de musique, présentent des chansons de répertoire lors d'une fête communautaire à Meteghan. Photo : Radio-Canada / Stéphanie Blanchet

C'est le fun pour nous autres et c'est le fun pour les [personnes] âgées , lance le nonagénaire avec un sourire. M. Robichaud remarque que les chansons folk ou de répertoire ravivent des souvenirs chez ses auditeurs, souvent des personnes atteintes de démence ou d'Alzheimer. C'est bon pour eux autres. C'est pour ça qu'on joue pour eux , explique-t-il.

Il dit qu'il voit la différence quand il commence à jouer. Parfois, la musique va réveiller des pensionnaires. Il aime voir son public taper du pied, chanter et quelquefois même danser.

Pour M. Robichaud, cette retraite de musicien est en quelque sorte un contrepoids à toutes ces années confrontées à la mort.

Quand ma femme était malade et qu'elle est morte, même le médecin a dit : ''Continue à jouer. Arrête pas de jouer. Tant que tu peux, joue de la musique. Francis Robichaud, embaumeur retraité

Selon M. Robichaud, la musique est un des meilleurs remèdes pour une vieillesse heureuse.