Le syndicat FIQ cite le rapport annuel de gestion du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean, selon lequel les heures supplémentaires des infirmières auraient augmenté de 23 % par rapport à l’année 2015-2016.

Ces chiffres parlent d’eux-mêmes et, à l’aube de la période des Fêtes, nous sommes d’autant plus inquiètes. Voilà l’occasion parfaite pour la nouvelle présidente-directrice générale, Julie Labbé, de trancher avec le passé et de faire bouger les choses , soutient la présidente syndicale, Julie Bouchard.

La direction du CIUSSS n’a pas encore commenté le dossier.